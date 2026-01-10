"صلّي على النبي".. يتصدر التريند ومواقع التواصل في مصر- ما القصة؟

كتب - محمود عبده :

يشتهر بطيخ الكيوانو، المعروف أيضا باسم البطيخ المقرن، بمظهره الفريد: قشرة برتقالية شائكة ولب جيلاتيني أصفر أو أخضر مليء بالبذور الصالحة للأكل.

وينتمي الكيوانو إلى فصيلة القرعيات، ويزرع في أفريقيا والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، إضافة إلى دول مثل نيوزيلندا وفرنسا والصين وأستراليا، وفقا لموقع "WebMD".

تتعدد فوائد هذه الفاكهة الغريبة للصحة، وأبرزها دعم صحة الأمعاء، فالسكريات المتعددة في قشرتها تتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة تعزز نمو البكتيريا المفيدة، مما يحسن الهضم، ويقاوم الالتهابات، ويساعد في تنظيم الوزن ومستوى السكر في الدم.

كما تحتوي الكيوانو على مضادات أكسدة قوية تشمل فيتامين سي والكاروتينات والبوليفينولات، التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وتعزز المناعة، وتقلل مخاطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وبذورها غنية بالكاروتينات والتوكوفيرول، إضافة إلى اللوتين والروتين المضادين للأكسدة والالتهابات.

ويعد الكيوانو مصدرا ممتازا للحديد، ما يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقي من التعب وضعف التركيز الناتج عن نقص الهيموغلوبين، مع تعزيز امتصاص الحديد بفضل فيتامين سي الموجود فيها.

ولا تتوقف فوائد الكيوانو عند هذا الحد، فهي تساعد أيضا في التحكم بسكر الدم بفضل توازن الكربوهيدرات والبروتين والدهون، إضافة إلى محتواها من المغنيسيوم الذي يحسن حساسية الإنسولين، مما يجعلها فاكهة مثالية لدعم الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة.

