مشهد مرعب على القضبان.. قطار بنزين يصطدم بشاحنة وتشتعل النيران "فيديو"

في حادث مأساوي تحول إلى مشهد ناري دام، اصطدم قطار بضائع شاحنة ثقيلة على معبر سكة حديد في منطقة رودنيانسكي بسمولينسك، مما أسفر عن وفاة سائق الشاحنة وإصابة قائد القطار ومساعده، واحتراق 16 عربة، منها 12 محملة بالبنزين.

تصادم لا مفر منه

وفقا لما ذكره موقع gazeta، وقع الحادث في الساعة 7:26 صباحا بين محطتي رودنيا وغولينكي، حيث عبرت الشاحنة المعبر أمام القطار المتجه، فاضطر قائد القطار إلى تفعيل مكابح الطوارئ، لكن مسافة الكبح كانت قصيرة جدا، ولم يكن الخلوص الأرضي كافيا لتفادي الاصطدام.

حصيلة الحادث وعمليات الإنقاذ

أسفر الحادث عن انقلاب 16 عربة من أصل 18، وقد اشتعلت النيران فيها على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع.

تعرضت 12 عربة من هذه العربات لحريق مباشر بعد تحملها حمولة من البنزين، فيما كانت الأربع الباقية محملة بالأخشاب.

تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق، وتم فصل العربات الناجية ونقلها إلى محطة قريبة لإعادة الترميم.

كما فتحت السلطات مركزا بيئيا بالقرب من موقع الحادث، لجمع عينات من الماء والهواء، واتخذت إجراءات لمنع تسرب التلوث إلى نهر أولشانكا المجاور، من خلال تركيب حواجز وقائية.

هل هو حادث أم عمل متعمد؟

بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق، أدرجت فرضية التخريب عمدا ضمن الاحتمالات المتداخلة.

بحسب بعض تصريحات أطقم القاطرة في التحقيقات، فقد ذكر أن الشاحنة اختارت المرور أمام القطار تحديدا عبر نقطة مجهزة بإشارة مرورية.

