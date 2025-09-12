أب يبيع ابنته بـ6 آلاف.. ما القصة؟

كتب – أحمد الضبع:

قضت محكمة عراقية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على رجل أقدم على بيع ابنته البالغة من العمر 5 سنوات مقابل نحو 6 آلاف دولار، في واحدة من أبشع قضايا الاتجار بالبشر التي هزت الرأي العام.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، إن المتهم أدين ببيع الطفلة مقابل 8 ملايين دينار عراقي (قرابة 6 آلاف دولار)، فيما صدر الحكم نفسه بحق ثلاث نساء شاركن في الجريمة.

وأكد المجلس عبر موقعه الإلكتروني، أن الواقعة تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المتهمين سيخضعون للمساءلة وفق قانون مكافحة الاتجار.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة في يوليو الماضي، حين ضبطت السلطات أبًا آخر حاول بيع ابنته البالغة عشر سنوات مقابل أكثر من 60 ألف دولار، قبل أن تنجح قوة أمنية في إحباط العملية من خلال كمين محكم في بغداد.

