غاب حسام عبد المجيد عن المشاركة في مباراة منتخب مصر أمس أمام جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ولم يشارك عبد المجيد في مباراة الفراعنة أمس، على الرغم من مشاركته في مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي أسياسيًا، في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر حسام عبد المجيد المشهد الرياضي في الشارع المصري بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، سواء مع نادي الزمالك والتفاصيل المرتبطة بتجديد عقده مع الفريقية، أو بعد انضمامه لقائمة المنتخب الوطني في الكان.

ومع الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها حسام عبد المجيد، خاصة وأنه يلعب ضمن صفوف أحد أبرز الأندية المصرية والأفريقية، باتت أخباره تهم الكثير من المتابعين وبالأخص الجانب العائلي في حياته.

أبرز المعلومات عن عائلة حسام عبد المجيد

ويبلغ حسام عبد المجيد من العمر 24 عاما، فهو من مواليد 30 أبريل 2001، لأسرة متوسطة الحال.

وعلى الرغم من أن عبد المجيد ولد لأسرة متوسطة الحال، إلا أن ولد لعائلة رياضية أيضًا، حيث أن والده كان واحدا من أشهر لاعبي الكرة الشراب في مصر، وهى اللعبة التي انتشرت بشكل كبير في مصر، خلال القرن الماضي ولكنه لم يلعب الكرة على المستوى الاحترافي.

وسبق وتم تكريم والده من قبل وزير الرياضة أشرف صبحى، لكونه واحدا من رموز وأساطير لعبة الكرة الشراب في مصر، لذا أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر قناة "أون سبورت"، أن يحصر على الحديث معه باستمرار في كرة القدم وأدائه في المباريات.

ودائما ما كانت حياة نجم الزمالك العائلية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذلك لا تتوفر معلومات كثيرة عن أشقائه وأفراد عائلته، إلا أن المعروف أنه لديه شقيقين ولد وبنت.

وشقيق حسام عبد المجيد يدعى إسلام، يقوم بدور وكيل أعماله لذا يتمتع بقدر عالي وكبير من الشهرة أيضًا في الوسط الرياضي.

وفي سبتمبر الماضي، احتفل عبد المجيد بحفل زفافه على فتاة تدعى ملك أحمد، في حفل عائلي.

