عمرو أديب لـ أحمد شوبير: "مصطفى مش هيلعب بالضغط".. والأخير يرد

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب بخصوص دعم شوبير لنجله مصطفى للمشاركة مع منتخب مصر.

وكان عمرو أديب قال خلال تقديمه برنامج الحكاية: "من حق أحمد شوبير يدعم نجله مصطفى للحصول على فرصة مع منتخب مصر، (أنا عارف انت قد ايه بتحب ابنك ومتفهم ده لكنه مش هيلعب بالضغط هيلعب بالعدل وأنا عارف أن هو حارس كبير ومن أفضل حراس المرمى في مصر)".

وأضاف: "مصطفى لسه قدامه وقت كبير في الملاعب عكس الشناوي اللي ممكن تكون دي تكون أخر بطولة له في كأس الأمم".

ورد أحمد شوبير على تصريحات عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الناظر، عبر قناة "النهار": "عمرو أديب كده اصطدلي حاجة في برنامجه على تويتر، بخصوص التويتة اللي نزلتها بالخطأ من يومين".

وأكمل: "أنا كنت من يومين في عزاء والد أحد أصدقائي، أنا في الطريق عملت أكثر من اتصال للاطمئنان على مصطفى محمد ومحمد حمدي، موقفهما من مباراة جنوب أفريقيا، أنا بكتب نشرتها بالخطأ (إن شاء الله مصطفى)".

وتابع: "وخلت لتقديم واجب العزاء ولا أعلم أن التويتة تم نشرها، ثم فوجئن بأن ابنتي تتواصل معي لتخبرني أن التويتة تم نشرها، لذلك قمت بحذفها على الفور من على حسابي، ثم كتبت بوست للتوضيح أن المنشور تم نشره بالخطأ وأنني كنت أتحدث عن مصطفى محمد ومحمد حمدي".

وواصل: "أديب حتى الأن فاكرلي ماتش السفر بين الأهلي والزمالك، حينما كان يتواجد معنا على الطائرة، كان يضايقني بعلم الزمالك لكن أنا وقتها روقت عليه ومعلش يا عمرو المرة دي جت أوت".

واختتم شوبير تصريحاته: "في النهاية أنا سعيد إن عمرو بيتكلم عليا كصديق، بالفعل أحنا أصدقاء على المستوى الأسري كمان بشكل جيد".

والجدير بالذكر، أن شوبير كان قد أثار الجدل منذ عدة أيام، حينما شارك تويتة، عبر حسابه على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا كتب فيها: "إن شاء الله مصطفى"، مما فسره البعض أنه يشيرإلى إمكانية مشاركة نجله أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يحذف التويتة ويوضح أنه تم نشرة بالخطأ. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

