رجل يقود "سيارة أطفال لعبة" في شارع مزدحم.. هذا ما حدث له (فيديو)

كتب – سيد متولي

أوقفت الشرطة الكندية رجلاً واعتقلته لقيادة سيارة أطفال لعبة "باربي وردية اللون بحجم طفل على أحد الطرق الرئيسية،

كان المتهم، كاسبر لينكولن، يقود سيارته بالقرب من شارع نيكلسون مرتديًا نظارة شمسية، عندما ألقت السلطات القبض عليه، بحسب موقع إن دي تي في.

كان ضابطٌ يقوم بدوريةٍ في المنطقة عندما رصد لينكولن، وفقًا لتقريرٍ في قناة سي بي سي نيوز، وفي صورٍ ومقاطع فيديو للحادثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية لينكولن وهو يقود سيارته بالقرب من جانب الطريق المغلق للإنشاءات قبل أن ينعطف إلى طريق مفتوح.

وقال لينكولن إنه كان يستعد للخروج لتناول وجبة وقرر استعارة سيارة طفل ،زميله في السكن، الصغيرة للتنقل، بينما كان صديقه يسير بجانبه.

وأكدت الشرطة الملكية الكندية إيقاف لينكولن لانتهاكه قواعد المرور، وخلال التحقيق، اكتشف الضباط أن رخصته معلقة، واشتبهوا في أنه قد يكون مخمورًا، وبعد ذلك، أكد فحصان أن لينكولن كان مخمورًا بالفعل.

ويواجه لينكولن الآن تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، لكنه يعتزم الاعتراض على المخالفة، كما صدر بحقه حظر قيادة لمدة 90 يومًا.

'يحتاج إلى ترخيص'

قال الرقيب كريس كلارك، مسؤول العلاقات الإعلامية في شرطة الملكية الكندية: "قد يبدو هذا أمرا ينبغي مراعاته، إلا أنه كان أمرا غير مألوف، فضلا عن أن هذه المنطقة مزدحمة خلال ساعات الصباح، ما يعرض السائقين الآخرين للخطر، بما في ذلك السائق نفسه".

سائقو السيارات غير معتادين على البحث عن شخص بهذا المستوى، كسيارة لعبة، لذا كان إيقاف حركة المرور كافيًا.

وبحسب الشرطة، فإن أي مركبة على الطريق تعمل بأي قوة غير القوة العضلية تندرج ضمن تعريف المركبة الآلية وتتطلب سائقًا مرخصا وتأمينا.

وفقًا لموقع ماتيل الإلكتروني، فإن سيارة باربي جيب رانجلر، التي طُرحت عام 2021، تصل سرعتها إلى ثمانية كيلومترات في الساعة، وهي مزودة بفرامل كهربائية، يُنصح باستخدامها للأطفال من سن ثلاث إلى سبع سنوات، وللاستخدام على الأسطح الصلبة.