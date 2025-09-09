منها الكباب والسوشي.. أغرب الأطعمة على متن الطائرات حول العالم

أغرب الأطعمة على متن الطائرات حول العالم

كتب – سيد متولي

لطالما ارتبط اسم الطائرات بالوجبات المعدة في صواني بلاستيكية، لكن هناك شركات طيران تبهر ركابها بوجباتها الغريبة وغير المألوفة، من الكباب إلى الجلاش، إليك أغرب الأطعمة على متن الطائرات حول العالم.

الكباب

قررت شركة طيران أستانا، ومقرها كازاخستان، مفاجأة ركابها بتقديم كباب حقيقي، يقدم مع خبز منكه وخضراوات، وتضفي التوابل نكهة أصيلة على الوجبة، بحسب newsukraine.

بيتزا بالفطر

تقدم الخطوط الجوية الفنلندية Finnair لركابها الخبز على الطريقة الفنلندية المحشو بالأرز، بالإضافة إلى الفطائر المحشوة بالفطر والنقانق.

السوشي

تشتهر الخطوط الجوية اليابانية وخطوط ANA بقوائم طعامها، التي تشمل السوشي، وحتى ناتو (الفاصوليا المخمرة).

لحم الضأن

تشتهر شركات طيران الإمارات بفخامتها، وقائمة طعامها ليست استثناء، يمكن للمسافرين الاستمتاع بطبق كاري لحم الضأن، أو الروبيان المشوي، أو حتى الحمص مع الفلافل.

صدر البط وشرائح اللحم

الخطوط الجوية الفرنسية تقدم صدر البط وشرائح اللحم، مع الخبز الفرنسي الطازج والأجبان الفاخرة، وحلويات كلاسيكية.