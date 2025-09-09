طفل يحصد 550 دولارًا شهريًا من بيع الشاي بالحليب.. ما القصة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

في قلب مقاطعة هونان الصينية، برز طفل في الحادية عشرة من عمره كنموذج للطموح والذكاء التجاري، بعدما استغل عطلة الصيف ليجني مبلغًا يُقدَّر بـ 4,000 يوان صيني شهريًا (ما يعادل تقريبًا 550 دولارًا أمريكيًا).

بدأ الطفل مشروعًا صغيرًا لبيع الشاي بالحليب في سوق ليلي بالقرب من منزله.

من هو هذا الطفل؟ وكيف بدأت القصة؟

يُلقَّب الطفل باسم “نومي”، ويقيم في مقاطعة هونان وسط الصين، ويبلغ من العمر حوالي 11 عامًا.

سمح له والداه بإنشاء كشك لبيع الشاي بالحليب كمكافأة على تفوقه في الامتحانات المدرسية، إذ حصل على العلامة الكاملة (100) في مادتي الإنجليزية والرياضيات، و98 في اللغة الصينية.

لم يكن الأمر وليد الصدفة؛ فقد درس نومي وصفة الشاي بالحليب بنفسه، وزار الأسواق الليلية مرتين ليتعرّف على طريقة العمل وأفضل المواقع لعرض بضاعته.

بدأ مشروعه في 17 يوليو، وكان يعمل يوميًا من الساعة 6:30 مساءً حتى 11 مساءً.

البداية البسيطة والنجاح الملحوظ

في يومه الأول، باع ستة أكواب فقط، لكن سرعان ما ذاع صيته، خصوصًا بعد أن نشرت والدته عن مشروعه عبر الإنترنت.

شيئًا فشيئًا، ازدادت شعبية الكشك حتى أصبح مزدحمًا بالزبائن، إلى درجة أن نومي لم يجد وقتًا لتناول عشاءه.

أرباح ومشاركة عائلية

قدر دخله الشهري الإجمالي بنحو 4,000 يوان، بينما بلغ صافي الأرباح حوالي 3,000 يوان بعد خصم تكاليف المواد والأجور التي دفعها لأفراد العائلة، مثل جدته أو أحد زملائه في الفصل الذين ساعدوه في العمل.

