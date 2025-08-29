عالم غامض.. 10 صور لقبيلة يشرب أفرادها الدماء

كتبت- أسماء مرسي:

الماساي هي قبيلة تعيش في جنوب كينيا وشمال تنزانيا، تشتهر بأسلوب حياتها الفريد، ليس فقط لقربها من حدائق الصيد الأفريقية، بل أيضا بملابسها التقليدية وعاداتها الغريبة.

النظام الغذائي الغريب.. دم الأبقار بدلا من اللحم

يختلف النظام الغذائي التقليدي للماساي بشكل ملحوظ عن غيرهم، حيث يعتمد بشكل رئيسي على الماشية، لكن المفاجأة أهم نادرا ما يأكلون لحم البقر ولا يقومون بذبح أبقارهم للطعام، بدلا من ذلك، اتقنوا فن جمع الدم من الأبقار بطريقة خاصة، إذ يخترقون جلد الرقبة بسهم ويضعون خيزران في الوريد الوداجي لتسمح للبقرة بالنزيف دون موتها، وعادة ما تلتئم بسرعة خلال أيام قليلة، وفقا لموقع "oriire".

استخدامات الدم في حياة الماساي

الماساي يستخدمونه في العادة كجزء من الاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف، كما يُستخدم لأغراض طبية وروحية، بالإضافة إلى أنه يُشرب طازجا أو يُخلط مع الحليب أو يدخل في تحضير أطباق أخرى.

لماذا يفضل الماساي شرب الدم؟

يرتدي الماساي ملابس حمراء زاهية ويحملون الرماح، ويُعرفون بشجاعتهم وهدوئهم، ويعد الدم بالنسبة لهم أكثر من مجرد طعام؛ فهو رمز للقوة.

