25 صورة لإطلالات متشابهة بين جورجينا وياسمين صبري

03:00 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتبت- أسماء مرسي:

كثيرا ما يلفت الأنظار التشابه بين الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز في اختياراتهما للأزياء، الإكسسوارات، وحتى تنسيق الإطلالات.

فيما يلي، نستعرض أبرز الإطلالات التي أظهرت هذا التشابه بشكل واضح بين النجمتين.

جاكيت الفرو البني

ظهرت ياسمين صبري بفستان أنيق بلون فضي لامع، يتميز بأكمام طويلة وفتحة ساق جريئة، وأكملت إطلالتها بجاكيت طويل من الفرو باللون البني.

وبدت هذه الإطلالة مشابهة لواحدة من إطلالات عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز خلال رحلة لها إلى القطب الشمالي، حيث ارتدت جاكيت طويلا بلون بني مشابه.

التيشيرت الأبيض

في إطلالة كاجوال، ارتدت ياسمين تيشيرت أبيض بسيط يشبه إلى حد كبير التيشيرت الذي ظهرت به جورجينا في صورة شهيرة لها على وسائل التواصل، ما يعكس تشابها في الإطلالة.

الفستان الأبيض

وفي مناسبة أخرى، أطلت ياسمين بفستان أبيض طويل، نسقته مع جاكيت بني من الفرو، وهي إطلالة تشبه أحد أبرز لوكات جورجينا، مع بعض الفروقات البسيطة في التصميم والتفاصيل.

البليزر باللون البيبي بلو

اختارت كل من جورجينا وياسمين الظهور ببليزر أنيق باللون الأزرق الفاتح "البيبي بلو"، مزود بأزرار ذهبية.

ورغم تطابق التصميم، إلا أن كل واحدة منهما أضفت لمستها الخاصة من خلال تسريحة الشعر والمكياج.

ساعة Cartier

تألقت النجمتان بساعة Panthère de Cartier الفاخرة، بتصميم متوسط الحجم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، مرصعة بأحجار ألماس براقة، وميناء فضي، مع عقارب فولاذية زرقاء على شكل سيف.

السلسلة الذهبية

ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي سلسلة بسيطة من الذهب الأصفر، تشبه تلك التي تعتمدها جورجينا في العديد من صورها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

الفستان الأصفر

في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021، خطفت ياسمين الأنظار بفستان أصفر من تصميم رامي قاضي، جاء بقصة "وان شولدر" مع أكستنشن طويل من الشيفون، ومطرز بشكل براق بنفس اللون.

هذه الإطلالة تشبه كثيرا أحد أحدث فساتين جورجينا في جلسة تصوير لها، من حيث اللون والتفاصيل.

