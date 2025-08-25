إعلان

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty

02:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    أسماء جلال وصبا مبارك
    ارتدت الفنانة ندى الأشموني فستان طويل باللون الأسود مكشوف عند الصدر
    إطلالة ناعمة للفنانة مايان السيد
    اعتمدت نورهان مكياج بدرجات النيود
    الفنانة ريم خوري
    إطلالة ناعمة للفنانة ريم خوري
    صبا مبارك
    ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان قصير باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد
    مايان السيد بفستان أبيض قصير وتسريحة شعر مرفوعةد
    مايان السيد تتألق بالأبيض
    مايان السيد
    صبا مبارك تتألق بالأبيض
    ندى الأشموني بفستان بصيحة البطن المكشوف
    ندى الأشموني بإطلالة جريئة
    ارتدت الفنانة نورهان منصور فستان جريء باللون البني بصيحة الظهر المكشوف
    نورهان منصور بفستان بقصة الكب
    نورهان منصور بفستان جريء
    نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي
كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن حفل YSL Beauty.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات حفل YSL Beauty، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان قصير باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا بواسطة الميكب أرتيست سلمى شريف.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر بيشو وصالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق من mydiamondegypt.

نورهان منصور بفستان جريء

ارتدت الفنانة نورهان منصور فستان جريء باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

إطلالة ناعمة للفنانة مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الدانتيل، ونسفت معه حقيبة يد باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

الفنانة ريم خوري

تألقت الفنانة اللبنانية ريم خوري بفستان قصير باللون الأبيض اللامع بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ندى الأشموني بإطلالة جريئة

ارتدت الفنانة ندى الأشموني فستان طويل باللون الأسود مكشوف عند الصدر ومنطقة الخصر، ونسقت معه حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

نجمات الفن إطلالات أنيقة حفل YSL Beauty مكشوفة وملفتة إطلالات النجمات
