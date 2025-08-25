مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty

كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن حفل YSL Beauty.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات حفل YSL Beauty، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان قصير باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا بواسطة الميكب أرتيست سلمى شريف.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بواسطة مصفف الشعر بيشو وصالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق من mydiamondegypt.

ارتدت الفنانة نورهان منصور فستان جريء باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الدانتيل، ونسفت معه حقيبة يد باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

تألقت الفنانة اللبنانية ريم خوري بفستان قصير باللون الأبيض اللامع بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ارتدت الفنانة ندى الأشموني فستان طويل باللون الأسود مكشوف عند الصدر ومنطقة الخصر، ونسقت معه حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.