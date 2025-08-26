نسرين طافش بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ صيحة الظهر المكشوف؟

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وفقا لـ "christinakober"، فإن اللون الذهبي يعد خيارا ممتازا للمرأة خاصة في السهرات والمناسبات الغير رسمية.

كما إنه يمكن تنسيق هذا اللون بسهولة مع أي لون آخر، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة العديد من الاكسسورات، مما يضفى لمسة من الأناقة والرقي على الإطلالة.

وأطلت نسرين توب جريء بقصة الكب وبصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي ونسقت معه بنطلون باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

وتركت نسرين شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من مجموعة أساور وكوليه وأقراط.