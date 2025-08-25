كتبت- أسماء مرسي:

تشتهر النجمة اللبنانية ميريام فارس بغرابتها في اختيار إطلالاتها، سواء على المسرح أو في جلسات التصوير، حيث تحرص دائما على الظهور بإطلالات خارجة عن المألوف تجعلها تتصدر التريند.

فيما يلي، نستعرض أغرب هذه الإطلالات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل:

فستان موف قصير بقصة كورسيه

في حفلها الأخير بالسويد، ظهرت ميريام فارس بفستان قصير باللون البنفسجي الداكن، يتميز بكورسيه مصنوع من الدانتيل مدمج بجزء جلدي، وقصة شراشيب في القسم السفلي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وأكملت الإطلالة بقلادة وحلق دائري.

الناقد إيلي حنا انتقد الإطلالة بشدة، وقال في مقطع فيديو نشره على "إنستجرام": "ميريام نجمة عالمية، وما بصير تكون إطلالتها بهذا الشكل، الفستان يشبه ملابس النوم، اللوك نو كومنت".

تاج على شكل قرون وفستان من الفرو

في إطلالة أخرى، اختارت فستانا طويلا من الفرو الأبيض بتصميم متعدد الطبقات، برقبة عالية وأكمام منتفخة، مع فتحة ساق بارزة وتطريزات فاخرة في الجزء العلوي.

لكن اللافت كان التاج الذي ارتدته، والذي جاء بتصميم غريب على شكل "قرون".

فستان "ملاءة السرير"

ضمن جلسة تصوير غريبة، ظهرت ميريام وهي ترتدي ما يشبه ملاءة سرير باللون الأبيض، داخل مغسلة ملابس. اعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجًا هادئا بدرجات النيود.

كروب توب أسود وطربوش

مزجت ميريام في إحدى إطلالاتها بين الطابع الشرقي والغربي، حيث ارتدت كروب توب أسود مزينا بتطريزات لامعة، مع طربوش طويل ومكياج بألوان ترابية.

"فستان الستارة" في أسبوع الموضة بباريس

أطلت خلال أسبوع الموضة في باريس بفستان طويل أصفر، مطرز من الأعلى ومفتوح عند منطقة الصدر، مع قفازات بيضاء طويلة.

علق ساخرا على إطلالتها، قائلا: "فستان الستارة"، مشيرا إلى أن التصميم والتنفيذ لم يكونا بمستوى الحدث أو المكانة التي تتمتع بها ميريام.

فستان موف منفوش "يشبه الخيمة"

في إحدى إطلالاتها، ظهرت بفستان طويل باللون الموف، جاء بقصة "كب" ومنفوش من الأسفل.

الناقد إيلي حنا وصف التصميم بأنه غير موفق، مشبها شكل الفستان من الأسفل بـ"الخيمة"، واعتبر أن خط الخصر سيئ والتنفيذ العام ضعيف، خاصة في منطقة الصدر التي وصفها بـ"المبالغ فيها".

أما عن تسريحة الشعر الكيرلي، قال إنها أقرب إلى "تسريحة تعزيل البيت".