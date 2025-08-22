إحداها يمتلك 6 أصابع وأرجل قصيرة.. أغرب أنواع قطط حول العالم

كتبت- شيماء مرسي

تتميز سلالات القطط الغريبة بمظهرها المميز، والذي غالبا ما يختلف عن السمات النموذجية لسلالات القطط المنزلية الأكثر شيوعا.

كما تتمتع هذه السلالات بمجموعة من السمات الفريدة، مثل أنماط وألوان وملمس وأشكال عيون وجسم غير عادي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب أنواع قطط حول العالم، وفقا لموقع "yahoo".

ليكوي

يعتبر من أغرب أنواع القطط حيث يتميز بمظهره الجذاب وجسمه القوي وشعره الكثيف وقوته البدنية التي تمكنه من مطاردة الحيوانات المفترسة مثل الذئاب في الغابات.

ديفون ريكس

تتميز بالآذان الكبيرة وشعر قصير وفراء مجعد، كما أنها تتمتع بمظهر طريف وشخصية قوية وتحب الاختلاط بالآخرين.

مونشكين

تعد من أروع القطط التي ظهرت في منتصف التسعينات، واشتهرت بأرجلها القصيرة بشكل غير طبيعي.

وهذه السمة جعلت بعض مربي القطط خائفين من أن هذه الأرجل القصيرة قد تسبب مشكلات صحية أو حركية للقطط.

بيكسي بوب

يتميز قط بيكسي بمظهره الذي يشبه الوشق، ويعتقد أن اسمه مستوحى من جيناته المزعومة المرتبطة بهذا الحيوان البري.

ومن أبرز سماته أنه قط متعدد الأصابع، حيث يمتلك عادة 6 أو 7 أصابع في كل قدم.

قط القزم

هو سلالة هجينة فريدة من نوعها، نتاج هجين بين قط أبو الهول والقط الأمريكي المجعد.

وتتميز هذه السلالة بذكائها ومظهرها الجميل وعيونها زرقاء، كما أنها تتمتع بصحة جيدة بشكل عام مع القليل من المشكلات الوراثية.

قطة هايلاندر

يشتهر بلقب "الأسد الوديع"، كما إنه يتميز بمظهره الغريب وذيل قصير وآذان ملتفة بشكل مميز.

اقرأ أيضًا:

اشتهر بالقاضي الرحيم.. من هو فرانك كابريو؟

كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت.. احذر

بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس

10 صور رومانسية لـ زين قطامي وسيليو صعب من شهر عسل



