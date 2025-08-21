كيف يؤثر تناول الآيس كريم على الكبد؟

كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية التغذية الروسية أن تناول الآيس كريم قد يؤثر سلبا على صحة الكبد.

وأوضحت أن الكبد يتحمل مسؤولية استقلاب الدهون والكربوهيدرات، لذا قد يؤدي الإفراط في تناول الآيس كريم إلى زيادة العبء عليه، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ومن الأفضل الحد من تناول الآيس كريم أو اختيار أنواع تحتوي على بدائل لدهون الحليب، حيث يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة، ويزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة.

كما يخلو هذا النوع من الآيس كريم من الأيزومرات المتحولة الضارة، التي تتشكل أثناء هدرجة الزيوت السائلة المستخدمة في بعض المنتجات، بما فيها الآيس كريم التقليدي".

وأيضا استبدال الآيس كريم التقليدي بآيس كريم الفواكه الطبيعي، مع مراعاة كمية السكر المضافة.

وتوضح: "الآيس كريم الطبيعي المصنوع من الحليب والقشدة والزبدة يحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، وزيادة استهلاكه قد ترفع خطر الإصابة بأمراض الكبد، لذا يُنصح بتناوله مرة أو مرتين في الشهر فقط".

