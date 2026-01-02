إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : آية محمد

10:21 ص 02/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 2-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36037.79 جنيه، بتراجع 393.54 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37338.63 جنيه، بتراجع 427.52 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 3984.44 جنيه، بتراجع 12.23 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

