علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت.. احذر

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنه غالبًا ما يتسلل إلى الجسم دون أعراض واضحة في مراحله المبكرة، مما يزيد من خطورة مضاعفاته مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

لكن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على أجزاء من الجسم، خاصة القدمين، وتُعد مؤشرًا على أن القوة التي يضخ بها القلب الدم تجاه جدران الشرايين عالية جدًا، وفقًا لـ healthline.

علامات في القدمين تكشف عن ارتفاع ضغط الدم

قد لا يربط الكثيرون بين مشاكل القدمين وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الأعراض يمكن أن تكون إنذارًا مهمًا:

انتفاخ الكاحلين

يحدث هذا التورم بسبب احتباس السوائل في الجسم، وهي إحدى علامات ارتفاع ضغط الدم.

تغير لون الجلد

يمكن أن يصبح لون الجلد في القدمين شاحبًا بسبب عدم وصول كمية كافية من الدم إليه.

برودة القدمين

قد تشعر ببرودة ووخز في قدميك نتيجة لنقص تدفق الدم.

القروح والتنميل

ضعف الدورة الدموية قد يؤدي إلى ظهور قروح يصعب شفاؤها، بالإضافة إلى الشعور بالتنميل (الخدر).

أعراض شائعة أخرى للضغط المرتفع

إلى جانب علامات القدمين، يجب الانتباه لبعض الأعراض الأخرى مثل:

الصداع الشديد.

ضيق التنفس.

زغللة العين.

نزيف الأنف.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

تجنب هذه الحالة الصحية الخطيرة ممكن باتباع بعض النصائح البسيطة في نمط الحياة اليومي:

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد يزيد من الضغط على القلب.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية.

الابتعاد عن الأطعمة المالحة

يساهم الصوديوم في احتباس السوائل، مما يرفع ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يضر بالشرايين ويجعلها أكثر عرضة للتصلب.

شرب الماء بكثرة

يساعد شرب كميات كافية من الماء على تحسين وظائف الجسم بشكل عام.

