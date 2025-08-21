بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس

كتبت- نرمين ضيف الله:

بعد وفاة القاضي الأمريكي الطيب فرانك كابريو، ثارت تساؤلات كثيرة حول سرطان البنكرياس وأعراضه.

وكان القاضي كابريو قد ظهر في مقطع فيديو مؤثر من سريره في المستشفى، يطلب من متابعيه الدعاء له بعد تعرضه لانتكاسة صحية.

وقال: “لقد عدتُ إلى المستشفى، وأطلب منكم أن تذكروني في دعواتكم”، مؤكّدًا إيمانه بقدرة الدعاء.

وفي 20 أغسطس 2025، أُعلن عن وفاته رسميًا، ونعاه حاكم ولاية رود آيلاند دان ماكي، واصفًا إياه بأنه “كنز رود آيلاند”، مشيرًا إلى أن علم الولاية سيُرفع حدادًا عليه، وفق “AP News”.

وفي التقرير التالي، أبرز الأعراض وفق موقع “مايو كلينك”.

أعراض سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس غالبًا لا يُظهر أعراضًا في مراحله المبكرة، لكن مع تقدّمه تبدأ العلامات بالظهور:

• اليرقان

من أشهر العلامات، ويحدث عندما يضغط الورم على القناة الصفراوية، مما يسبب اصفرار البشرة وبياض العينين، وظهور البول الداكن والبراز الشاحب أو الدهني.

• آلام في البطن أو الظهر

قد يبدأ الألم بشكل خفيف ثم يمتد إلى الظهر، وقد يزداد سوءًا بعد الأكل أو عند الاستلقاء، بينما يُخفّف بعض الشيء عند الانحناء للأمام.

• فقدان الوزن وفقدان الشهية

يفقد المريض وزنه بشكل غير مبرر، ويصعب عليه تناول الطعام بسبب قلة الشهية أو اضطرابات الهضم.

• التعب والإجهاد العام

يشعر المريض بالإرهاق وضعف الطاقة بشكل مستمر وغير مرتبط بالنشاط البدني.

• الغثيان، التقيؤ والتورّم

قد يشعر المريض بالغثيان أو يتقيأ خاصة بعد الأكل، نتيجة ضغط الورم على المعدة.

• تغيّرات في البراز والبول

ظهور براز دهني أو طافٍ أو رمادي اللون، مع بول داكن، بسبب ضعف إفراز العصارات الهضمية واحتباس الصفراء.

• حكة الجلد

تنتج عن تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد عند انسداد القناة الصفراوية.

• جلطات دموية غير متوقعة

في بعض الحالات، قد تكون الجلطة الدموية، مثل الانسداد الوريدي العميق في الساق، أول إشارة لوجود سرطان البنكرياس.

