10 صور رومانسية لـ زين قطامي وسيليو صعب من شهر عسل

كتب - محمود عبده:

بعيدًا عن عدسات المناسبات الصاخبة، اختارت زين قطامي أن تبدأ حياتها الزوجية برفقة زوجها سيليو صعب وسط أجواء من الهدوء والجمال الطبيعي، في جزيرة أوروبية تحتضن اللحظة وتمنحها طابعًا خاصًا.

وحرصت زين على مشاركة جمهورها عبر إنستغرام بلقطات مفعمة بالحب والبهجة، ظهرت خلالها بإطلالات صيفية بسيطة يغلب عليها اللون الأبيض، عكست أجواء العطلة الهادئة.

وتنوعت أنشطتهما بين السباحة واستكشاف الجزيرة على متن قارب خاص، وسط مناظر طبيعية تأسر القلوب، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا من متابعيها على منصات التواصل.

من جانبه، شارك سيليو هو الآخر صورا من الرحلة، موثقا الأوقات السعيدة التي يعيشها مع زوجته في هذه الوجهة الحالمة، التي اختاراها للاحتفال ببداية حياتهما الزوجية.

يشار إلى أن حفل زفاف الثنائي أقيم الشهر الماضي، وجاء على مدار ثلاثة أيام متتالية وسط أجواء احتفالية استثنائية، بحضور نخبة من مشاهير الفن والإعلام وشخصيات بارزة من عالم السياسة والسوشيال ميديا.

وقد خطفت زين الأنظار بأناقتها في كل ظهور لها خلال الحفل.

من هي زين قطامي؟

بعيدا عن الأضواء، تملك زين قطامي مسيرة مهنية لافتة، فهي تشغل منصب مديرة حسابات في شركة "كوزموبول للاستشارات" "Cosmopole Consultancy" منذ بداية عام 2025، وقد أثبتت جدارتها في هذا المجال بوصفها نموذجا يجمع بين الرؤية الإبداعية والاحترافية في إدارة العلاقات.

تشرف زين على حسابات عدد من الأسماء البارزة في قطاعات الضيافة والثقافة، من بينها "مجموعة جميرا"، و"إرث أبوظبي"، و"مجموعة باريير"، ما يعكس مكانتها كواحدة من الكفاءات النسائية الشابة في مجال الاستشارات الإبداعية على مستوى المنطقة.