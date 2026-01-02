مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية ستنطلق رسميًا في الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بنجاح.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن المرحلة الثانية تهدف إلى زيادة قدرة تبادل الكهرباء بين الشبكتين الوطنية المصرية والسعودية إلى نحو 3000 ميجاوات، بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة تبادل 1500 ميجاوات.

يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكات الكهربائية، والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة بينهما.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى أكثر من 95%؜ قبل نهاية 2025، مشيرًا إلى أن أعمال التنفيذ تشمل الربط بين ثلاث محطات تحويل (شرق المدينة – تبوك – بدر)، عبر خطوط هوائية وبحـرية بطول إجمالي يزيد على 1350 كيلومترًا.

وأشار إلى أن دخول المرحلة الثانية للخدمة خلال الربع الأول من 2026 يمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل الكهربائي العربي، كما يسهم في دعم منظومة الكهرباء الوطنية في مواجهة طلب الاستهلاك المتزايد وتقليل ضغوطات الحمل على الشبكة.

