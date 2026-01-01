حياة خالية من "النكد".. 7 أسئلة لإنقاذ علاقتك من الخلافات المستمرة

كتب- أحمد الضبع:

كشفت خبيرة العلاقات النفسية الدكتورة كاثي نيكرسون عن 7 أسئلة يمكن أن تساعد الشريكين على التعامل بشكل أفضل مع الخلافات، وربما إنقاذ العلاقات الزوجية أو العاطفية من الانهيار.

وتشكل هذه الأسئلة ما تسميه الدكتورة "تدقيق العلاقة"، الذي يمنح الطرفين فرصة لمناقشة الأمور المالية، والحميمية، والإجهاد، والطموحات، والصحة، والحدود العائلية، والأهداف المشتركة. وأكدت أن النقاش المنتظم حول هذه الجوانب يمكن أن يمنع الكثير من حالات الانفصال، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت نيكرسون: "طرح هذه الأسئلة مرة كل عام يبقي الشريكين متوافقين ومدعومين، ويمنح العلاقة فرصة للنمو قبل أن تتفاقم المسافات أو يستشري الاستياء".

وأضافت أن الكثير من الخلافات تنشأ نتيجة تجاهل الحديث عن الأمور المهمة بسبب الخوف من الصدام، ما يزيد خطر الانفصال النهائي.

وأشارت إلى أن التواصل الصريح حول المال، والحميمية، والحدود الشخصية، والأحلام والطموحات، والصحة، والأهداف المشتركة، يمكن أن يعزز الانسجام ويقلل المشاحنات اليومية.

وأوضحت أن هذه المحادثات يجب أن تتضمن مراجعة الضغط النفسي الذي يواجهه كل طرف، وتبادل الدعم العاطفي، ووضع خطة للأهداف السنوية المشتركة، مؤكدة أن العلاقة القوية لا تبنى على التصرفات الكبرى فقط، بل على المحادثات الشجاعة والصادقة التي يجرؤ الشريكان على خوضها.

ويمكن للأزواج استخدام هذه الأسئلة السبعة كأداة لتقوية العلاقة، وتحقيق التفاهم المتبادل، والحفاظ على الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين.