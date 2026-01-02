إعلان

مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:13 ص 02/01/2026

مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة على بلدة عيتا الشعب في

بيروت- (د ب أ)

استهدفت قنبلة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة حفارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية صباحا، قنبلة على حفارة في بلدة عيتا الشعب. في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

جنوب لبنان إسرائيل بلدة عيتا الشعب طائرة مسيرة إسرائيلية

