اشتهر بالقاضي الرحيم.. من هو فرانك كابريو؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

فرانك كابريو، قاضٍ أمريكي، أصبح ظاهرة عالمية بفضل لقطات من قاعة محكمته التي جمعت بين الحزم والرحمة، ما أكسبه لقب “ألطف قاضٍ في العالم”.

واشتهر عبر برنامج Caught in Providence الذي عرض قضايا مرورية وبسيطة بروح إنسانية، جذبت مئات الملايين من المشاهدات.

توفي أمس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع مع سرطان البنكرياس، تاركًا إرثًا إنسانيًا واسع التأثير، وفق “Sky News” و”CBS News”.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن القاضي فرانك كابريو، كما وردت في عدد من المواقع الأجنبية مثل “ABC News” و”The Times of India”:

• وُلد كابريو عام 1936.

• نشأ في بروفيدنس بولاية رود آيلاند لأسرة مهاجرة بسيطة.

• بدأ حياته معلّمًا لمادة الحكومة الأمريكية قبل أن يحصل على درجة القانون.

• عُيّن قاضيًا في المحكمة البلدية ببروفيدنس عام 1985.

• تولّى رئاسة المحكمة البلدية حتى تقاعده في 2023.

• خدم في مجلس مدينة بروفيدنس خلال ستينيات القرن الماضي.

• لُقّب بـ”القاضي الرحيم” بسبب تعاطفه مع المخالفين.

• أعلن تقاعده رسميًا في يناير 2023.

• كشف في أواخر 2023 عن إصابته بسرطان البنكرياس.

• رحل في أغسطس 2025.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها