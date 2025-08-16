سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها

كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل المسلمون يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2025 بالمولد النبوي الشريف، وهي مناسبة مهمة يتبادل فيها الناس التهنئة، ويحرص كثيرون على تناول حلويات المولد.

ارتفاع أسعار حلويات المولد هذا العام

شهدت أسعار حلويات المولد خلال هذا العام ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المصرية.

أغلى علبة حلويات للمولد: "علبة المحروسة"

في ظل هذا الارتفاع، إليكم أغلى علبة حلوى للمولد متوفرة في إحدى المحلات الشهيرة، وفقا للصفحة الرسمية للمحل على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعهم الإلكتروني، وتحمل اسم "علبة محروسة".

مكونات "علبة محروسة"

تتكون العلبة من 45 قطعة كبيرة ومتنوعة من الحلوى والمكسرات، وتشمل:

2 عبوة فستق كبيرة، 2 عبوة لوز كبيرة، 2 عبوة بندق كبيرة، 2 عبوة كاجو كبيرة، 2 ملبن كبير بالمكسرات، 2 نوجا كبيرة بالمكسرات، 2 ملبن جيلي كبير، 2 ملبن جوز، 4 حمص صغير، 2 قرص خاص كبير، 2 ملبن سادة كبير، 2 علف سمسم كبير، 2 علف حمص كبير، 2 علف فول سوداني كبير، 2 عبوة حمام كبير بالمكسرات، 2 عبوة لاديدا كبيرة بالمكسرات، 2 ساندوتش قمر الدين كبير، 2 قشطة كبيرة بالمكسرات، 2 مربى جوز الهند بالمكسرات، 2 مكسرات بسيمة كبيرة، 1 قشطة نوتيلا كبيرة، 1 قشطة لوتس كبيرة، 1 عبوة ملبن الغابة الأصلي.

سعر العلبة

تبلغ قيمة "علبة محروسة" 4,900 جنيه مصري، ما يجعلها من أغلى علب حلويات المولد المتاحة في السوق هذا العام.

