تحدي جديد على "تيك توك" يثير الجدل.. وتحذيرات من إصابات خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

تعرضت صانعة محتوى روسية تدعى "ماريانا باروتكينا" لكسر في عمودها الفقري أثناء محاولتها القيام بتحدي نيكي ميناج الشهير المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحاولت البالغة من العمر 32 عاما القيام بتحدي الكعب العالي المستوحى من مغنية الراب العالمية نيكي ميناج، وذلك بعد أسابيع فقط من ولادة طفلها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وفي مقطع فيديو نشرته "ماريانا" على حسابها الرسمي على "إنستجرام" يظهر محاولتها للجلوس على قدم واحدة فوق علبة حليب أطفال، والتي وضعت بشكل متوازن على وعاء صلصة موضوع على جزيرة مطبخ ذات سطح رخامي.

وبينما كانت "ماريانا" تحاول الجلوس انزلق الوعاء وسقطت على ظهرها من فوق المنضدة إلى الأرض، مما تسبب لها في إصابة خطيرة.

وكانت "باروتكينا" تحاول القيام بتحدي "Nicki Minaj 'High School" البهلواني"، إذ يقوم صانعي المحتوى بإعادة إنشاء وضعية مغنية الراب الشهيرة من برونكس، والتي ظهرت في الفيديو الموسيقي لأغنية "High School" عام 2013.

وأثار تحدي "جلسة نيكي ميناج" جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب خطورته التي قد تصل إلى الإصابة بكسور خطيرة.

وحذر الأطباء المختصون في جراحة العظام والعمود الفقري، ومن بينهم الكندي مايك هارت،من خطورة التحدي، مؤكدين أن الوضعية تتضمن ضغطا مفرطا على الركبتين والظهر، ما قد يؤدي إلى إصابات في الغضاريف والأربطة، أو كسور في العمود الفقري، خصوصًا عند السقوط من ارتفاعات أو على أسطح صلبة.

