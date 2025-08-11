لماذا يصعب القضاء على الذباب بأيدينا؟ ما السر؟

كتبت- شيماء مرسي

قد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في القضاء على الذباب المنزلي بأيدينا بسهولة لعدة أسباب.

وفيما يلي إليك بعض الأسباب التي تجعل من الصعب التخلص من الذباب بأيدينا، وفقا لـ "إذاعة NPR" الأمريكية وموقع "maggiesfarmproducts".

الأحزمة

الأحزمة الموجودة في الذباب وهي بقايا تطورية لأجنحة تشبه الدمبل هي السبب في قدرة الذباب المنزلي على الإقلاع بسرعة من أي سطح، حيث تساعد هذه "الأحزمة" الذباب على الحفاظ على توازنه وتحديد اتجاهاته بدقة شديدة.

الطيران

للذباب عيون مركبة تحتوي كل منها على ما يصل إلى 6000 عدسة، مما يمنحها رؤية واسعة.

رؤية الحركة البطيئة

تؤدي عيون الذباب دورا هاما في قدرتها على تجنب الضرب أو الرش، فمجال رؤيتها الواسع يسمح لها برؤية الخطر القادم من جميع الجهات.

كما أن دماغها يؤدي دورا أكبر، حيث يعمل الدماغ والعينان معا لتحويل الضوء إلى صور، وتختلف سرعات المعالجة باختلاف الأنواع، وتعرف باسم معدل اندماج الوميض.

ويرى البشر 60 ومضة ضوء في الثانية، بينما يرى الذباب حوالي 250 ومضة في الثانية، هذا يعني أنهم يرون العالم بحركة بطيئة، مع أنك قد تظن أنك تتحرك بسرعة للإمساك بها، فإنها في الواقع ترى حركتك البطيئة وهذا يساعدها على الهروب.

مهارات الطيران

يستخدم الذباب قدرته على الرؤية البطيئة لتجنب الخطر، كما يعتمد على مهاراته في الطيران.

ومن المعروف أن الذباب ينفذ مناورات طيران بارعة للهروب، وعندما يستشعر الذباب أي خطر قادم فإنه يظل في مكانه.

ويمكن للذبابة أن تغير موقعها بسرعة هائلة، حيث تقوم بتحريك أرجلها وأجنحتها بشكل متزامن وبسرعة فائقة للابتعاد عن الخطر.

وهذه السرعة كبيرة لدرجة أنك قد لا تلاحظ حركتها إذا رمشت عينيك، فبمجرد أن تشعر بتهديد تختفي في جزء من الثانية.

وتتمتع الذبابة بقدرة مذهلة على التحكم في كل حركة تقوم بها، حيث لا تندفع بشكل عشوائي، بل تستجيب لاتجاه التهديد وتحدد مسار حركتها بناء عليه، فإذا كان التهديد قادما من الأمام، فإنها تتجه إلى الخلف أو الجانب، وإذا كان من الأعلى فإنها تنزل إلى الأسفل.

اقرأ أيضا:

تكلفته 50 مليون.. 25 صورة من فرح البلوجر يومي خوري

صورة مقابل 3500 دولار.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب - ومعلومات عنها

بعد القبض عليه.. 10 صور ومعلومات عن التيك توكر "خالد الرسام"

رجل يوثق لحظة ظهور غزال أبيض نادر (فيديو)

سرقة على الهواء مباشرة.. رد فعل غير متوقع من المراسلة "فيديو"





