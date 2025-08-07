"تجربة غريبة".. زوجان فرنسيان يبيعان دعوات زفافهما للغرباء

كتبت- شيماء مرسي:

في خطوة غير مألوفة، قرر زوجان فرنسيان الاستعانة بتطبيق جديد يتيح لهما بيع تذاكر لحضور حفل زفافهما للغرباء، إذ حددا سعر التذكرة بـ 130 جنيها إسترلينيا.

وقررت جينيفر (48 عاما) وزوجها باولو (50 عاما) بيع تذاكر لحضور حفل زفافهما في باريس عبر تطبيق "Invitin" الفرنسي الذي يتيح للغرباء دفع مبلغ مالي لحضور حفل زفاف يختارونه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت تكاليف الزفاف الباهظة هي الدافع وراء هذه الفكرة، وعندما عثرت جينيفر وزوجها باولو على تطبيق "Invitin" في معرض زفاف بباريس، رحبا بالفرصة التي يتيحها لاسترداد جزء من نفقات حفل زفافهما.

وسيقام حفل الزفاف في وقت لاحق من هذا الشهر في قصر ريفي على بعد ساعة من باريس.

وبالإضافة إلى الأهل والأصدقاء البالغ عددهم 80 ضيفا و15 طفلا، سيحظى حفل الزفاف بحضور مميز من خمسة ضيوف غرباء.

وهؤلاء الضيوف، وهم زوجان وثلاثة رجال عازبين، قاموا بشراء تذاكر لحضور هذا الحدث.

وسيشارك هؤلاء الضيوف في كل تفاصيل البرنامج، بدءا من مراسم الزواج التي ستقام في الحديقة، مرورا بـالعشاء الفاخر، ووصولا إلى الحفل الراقص.

وأوضحت جينيفر أن قرار بيع التذاكر للضيوف الغرباء لم يكن مدفوعا بالمال فقط، رغم أن العائد المادي ساهم قليلا في تغطية نفقات الزينة أو فستان الزفاف.

لكن الدافع الأساسي كان رغبة العروسين في خوض تجربة اجتماعية فريدة وغير مألوفة، وإضافة لمسة غير تقليدية ليومهم الخاص.

وأوضحت جينيفر أن وجود ضيوف غرباء، وتحديدا الرجال العازبين، كان يهدف إلى كسر التوازن غير المتكافئ بين أعداد النساء والرجال العازبين في قائمة المدعوين.

وتستهدف الشركة الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، ويتم تحديد عدد الضيوف الغرباء ليظل محدودا، ما بين 5 إلى 10 أفراد فقط، لضمان الحفاظ على خصوصية الحدث.

ويبلغ سعر التذكرة بين 100 و150 يورو للضيف، مع التأكيد على الالتزام الصارم بقواعد السلوك والملابس والخصوصية، وهذه القواعد ضرورية لضمان تجربة مريحة وممتعة للجميع.

