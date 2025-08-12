كتبت- أسماء مرسي:

لفتت اليوتيوبر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري، المعروفة بـ "دكتورة يومي" الأنظار بعدما كشفت عن الهدية الفاخرة التي تلقتها من النجمة هيفاء وهبي، وذلك احتفالا بزفافها الذي وُصف بالأسطوري.

حفل زفاف أسطوري على ضفاف بحيرة كومو احتفلت يمنى بزفافها في حفل فخم أُقيم داخل قصر فاخر مطل على بحيرة كومو في إيطاليا، أحد أكثر المواقع رومانسية وفخامة في أوروبا.

وتميّز الحفل بأجواء ساحرة، وتنظيم دقيق، وحضور عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرين على مواقع التواصل. إطلالات ملكية ساحرة للعروس ظهرت العروس بإطلالتين مميزتين خلال الحفل، خطفت بهما أنظار الحضور والمتابعين: في الإطلالة الأولى، ارتدت فستانا ملكيا بتصميم كلاسيكي أنيق، تميز بأكمام منسدلة، وذيل طويل فاخر أضفى على إطلالتها طابعا مميزا.

أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان "حورية البحر" الذهبي اللامع، الذي أبرز تفاصيل قوامها، ونسقته مع مكياج ناعم وتسريحة شعر بسيطة وناعمة أظهرت جمال ملامحها.

هدية ثمينة بتوقيع Dolce & Gabbana وشاركت "يومي" عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي في سناب شات صورة للهدية الفاخرة التي تلقتها من الفنانة هيفاء وهبي، وهي حقيبة "كلاتش" صغيرة الحجم باللون الفضي اللامع من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana.

بالبحث وجدنا، يبلغ سعر الحقيبة 2,545 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 123,305 جنيه مصري. وظهرت هيفاء في الحفل بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بصيحة "الريش" وباللونين الأسود والأخضر.

إطلالة جريئة لهيفاء وهبي في زفاف يمني خوري كما تميز بأنه بنقشة "التايجر"، وبوجود فتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم.

