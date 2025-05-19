جمالها مبهر.. قصة أول ملكة جمال في مصر

كتبت- أسماء العمدة:

وفي عام 1927، أُقيمت مسابقة لاختيار "أجمل فتاة في مصر" في مدينة الإسكندرية، وتحديدا في كازينو سان ستيفانو الشهير، وكانت يولاند كسار هي الفائزة بذلك اللقب.

وفي ذلك الوقت، لم يكن مصطلح "ملكة جمال مصر" متداولًا بشكل رسمي، ربما بسبب وجود النظام الملكي، لذا عرفت يولاند بلقب أجمل فتاة في مصر، بحسب ما نقلته شبكة CCN.

على غلاف مجلة "المصور"

وتصدرت صورة يولاند كسّار غلاف عدد مجلة "المصور" رقم 158، الصادر في 21 أكتوبر عام 1927، تحت عنوان: أجمل فتاة في مصر.

وذكرت بعض المصادر أن يولاند كانت تحمل الجنسية السويدية، بينما تشير أخرى إلى أنها تنتمي لأصول أجنبية لكنها عاشت في مصر.

بداية عصر ملكات الجمال

وتعد مشاركة يولاند كسّار وفوزها في المسابقة بمثابة الانطلاقة الرسمية لمسابقات الجمال في مصر في العصر الحديث، إذ جرى اختيارها من قِبل لجنة خاصة قامت بتقييم المتسابقات.

وتحولت يولاند إلى رمز للجمال في أواخر عشرينيات القرن الماضي، ومهدت بفوزها الطريق لظهور العديد من ملكات الجمال المصريات اللواتي تألقن لاحقًا على الساحتين المحلية والعالمية.

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