قصر الأحلام بـ60 مليون.. 16 صورة فاخرة لمنزل جنيفر لوبيز وبن أفليك

عرض النجمان الأمريكيان جنيفر لوبيز وبن أفليك قصرهما الفاخر في بيفرلي هيلز للبيع مقابل 59.95 مليون دولار، بعد أشهر من طلاقهما الرسمي في يناير 2024.

وكان الثنائي قد اشتريا القصر في بداية زواجهما عام 2022، وعرضاه للبيع لأول مرة في يوليو 2024 بسعر 68 مليون دولار، إلا أن عرض شراء بـ64 مليون دولار لم يكتمل، مما دفعهما لتخفيض السعر، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويقع القصر على مساحة 46 ألف قدم مربعة، ويعد من أبرز العقارات في أحياء بيفرلي هيلز الراقية، ويتميز بإطلالات جبلية خلابة ومستوى عال من الخصوصية بفضل البوابات المزدوجة وأنظمة الأمان.

ويضم المنزل 12 غرفة نوم و24 حمامًا، بالإضافة إلى مجموعة مرافق فائقة الفخامة تشمل مجمعا رياضيا داخليا يحتوي على ملعب كرة سلة، حلبة ملاكمة، صالة لياقة بدنية، وبار خاص، كما يحتوي على حمام سباحة ضخم، وشقة ضيوف منفصلة بمساحة 5000 قدم مربعة، ومنزل للحراس، وغرفة مراقبة بها غرفتا نوم.

ويصمم العقار بتوازن لافت بين التكنولوجيا الحديثة والطابع الكلاسيكي الأنيق، ويشتمل على مصعد داخلي وعدد من غرف المعيشة وتناول الطعام، إلى جانب مرأب يتسع لـ12 سيارة وساحة خارجية يمكنها استيعاب 80 مركبة.

ورغم انفصالهما، فإن لوبيز وأفليك لا يزالان ملتزمين بإتمام صفقة البيع وتقسيم العائدات، في ختام هادئ لقصة حب هوليوودية أثارت اهتمام الإعلام والجمهور حول العالم.

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