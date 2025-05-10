ربّاه داخل حديقة منزله.. أسد يلتهم صاحبه في العراق (فيديو)

في حادثة مروعة هزت الرأي العام العراقي، لقي رجل مصرعه في محافظة النجف بعد أن هاجمه أسد كان يحتفظ به داخل حديقة منزله في منطقة الحصينات بناحية البراكية، قضاء الكوفة.

ووفقا لما نقلته وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني، فإن الضحية كان يربي الأسد منذ نحو شهر، قبل أن يفاجأ بهجوم مفاجئ أثناء اقترابه من القفص، حيث تمكن الحيوان المفترس من الانقضاض عليه، ممزقا جسده بأنيابه، متسببا في إصابات بالغة في الرقبة والصدر أودت بحياته على الفور.

وأفاد المصدر بأن أحد الجيران هرع إلى موقع الحادث بعد سماعه صراخ الأسرة، وسارع إلى إطلاق النار على الأسد من سلاحه الشخصي، لينهي بذلك الهجوم الدموي.

وجرى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، بينما أظهر مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الأسد ممددا وسط بركة من الدماء، بعد أن تمت تصفيته.

وأثارت الواقعة موجة من الذهول في الأوساط المحلية، وأعادت إلى الواجهة التحذيرات من تزايد ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية دون أي ضوابط قانونية أو رقابة بيطرية، ما يشكل تهديدا خطيرا على السلامة العامة.

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