ممرضة تعذب مراهقة مشلولة.. كاميرات المراقبة تكشف المستور (فيديو)

ألقت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على ممرضة شابة تُدعى نيا آيرز، تبلغ من العمر 24 عاما، بعد توثيق اعتدائها الجسيم على فتاة مراهقة تعاني من الشلل الرباعي، داخل منزل عائلتها، في واقعة أثارت غضبا واسعا عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الجريمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، لاحظت والدة الضحية، يوم 3 مايو الجاري، وجود كدمات وجروح على وجه ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، والتي تعاني من عجز كامل عن الحركة والنطق. الأمر الذي دفعها لمراجعة كاميرات المراقبة المنزلية، لتكتشف صدمة تفوق التوقعات.

تفاصيل الاعتداء

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الممرضة وهي تضع شريطًا لاصقًا على فم الضحية وتنزعه بعنف مرارًا، كما قامت بهز رأسها وجسدها بشدة، وقرصها بعنف، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل عبثت بجهاز التنفس الخاص بها بطريقة عنيفة أدت إلى إصابتها بنزيف في الأنف.

كما وثّق الفيديو لحظة وضع الممرضة قطعة قماش مبللة على فم الفتاة لعدة ثوانٍ، في وقت كانت الضحية تحاول تحريك رأسها لتفادي الاعتداء.

شكوك حول إساءة سابقة

وأوضحت الأم في بلاغها للشرطة أن الممرضة كانت تعمل لدى العائلة منذ أكثر من عام، وأعربت عن مخاوفها من احتمال تعرّض ابنتها لسوء معاملة سابق لم يُكتشف بسبب عجزها عن التعبير أو الاستغاثة.

وتواصل السلطات التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطة وإنزال أقصى العقوبات بحقها، في جريمة تمثل انتهاكًا صادما لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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