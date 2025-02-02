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10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم

04:00 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
  • عرض 10 صورة
    10 صور لـ قرية صينية تشتهر بأطول شعر في العالم
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كتبت- شيماء مرسي

تشتهر النساء في قرية هوانغلو بمقاطعة قوانغشي تشوانغ الصينية بشعرهن الطويل الذي يصل إلى 1.8 متر.

وتعتني نساء هذه المنطقة بشعرهن من خلال غسل فروة الرأس والشعر بمياه الأرز المخمرة في نهر جينشا، بحسب ما ذكر موقع "businessinsider".

ويأتي السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا المنظر الفريد والتقاط الصور لنساء ياو ذوات الشعر الطويل اللامع.

وعادة ما تقوم النساء بقص شعرهن مرة واحدة فقط في حياتهن في عيد ميلادهن الثامن عشر.

ويعتقد البعض أن قص الشعر في عيد الميلاد الثامن عشر يجلب الحظ السعيد والبركة في الحياة.

وبعد أن يصل طول شعرهن إلى حوالي 1.8 متر، تتبع النساء روتينا تقليديا للعناية بشعرهن والحفاظ على صحته ولونه من خلال الاستعانة بـ "ماء الأرز المخمر".

وعلى مر الأجيال، حافظت النساء على طول وصحة شعرهن باستخدام وصفات طبيعية تقليدية، مثل ماء الأرز المغلي مع الأعشاب وقشور الجريب فروت ونخالة الشاي.

وباستخدام مشط خشبي، تقوم النساء بتوزيع الخليط من فروة الرأس إلى الأطراف.

وتقوم نساء ياو بقص شعرهن للمرة الأولى كإشارة إلى بلوغهن سن الزواج، وتحتفظ الأسرة بالشعر حتى تتزوج المرأة.

ومع تقدم المرأة في العمر، قد تتغير أنماط قص شعرها لتشير إلى مراحل مختلفة في حياتها الزوجية والعائلية.

وترتدي المرأة غير المتزوجة في بعض الثقافات وشاحا أسود يغطي رأسها، حيث يُعتبر الشعر مقدسا ولا يراه تقليديا إلا أفراد الأسرة.

وقد تشير تسريحة الشعر "كعكة" إلى أن المرأة متزوجة ولديها أطفال.

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