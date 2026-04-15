في واقعة غريبة وصادمة، توجه رجل صيني يبلغ من العمر 32 عاما إلى المستشفى وهو يعاني من آلام في المعدة، قبل أن يكتشف الأطباء مفاجأة غير متوقعة، تمثلت في وجود مقياس حرارة زئبقي داخل جسده منذ نحو 20 عاما.

كيف وصل مقياس حرارة إلى أمعاء رجل؟



الرجل، ويدعى وانج من مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانج في جنوب شرق الصين، توجه لمستشفى تابع لجامعة ونتشو الطبية بعد شعوره بانزعاج في البطن، حيث أظهر الفحص وجود جسم غريب عالق في الاثني عشر، تبين أنه على الأرجح مقياس حرارة قديم، بحسب موقع ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وبحسب الأطباء، فإن وجود الجسم بهذه الطريقة شكل خطرا كبيرا، إذ كان يضغط على جدار الأمعاء، ما قد يؤدي إلى ثقب أو نزيف داخلي خطير.

وخلال فحص حالته، كشف وانج أنه ابتلع مقياس الحرارة عن طريق الخطأ عندما كان في الثانية عشرة من عمره، لكنه لم يخبر أحدا وقتها خوفا من رد فعل أسرته، ومع مرور الوقت اختفت الحادثة من ذاكرته تقريبا لغياب أي أعراض واضحة.

فريق طبي يستخراج جسما غريبا من أمعاء رجل



ورغم خطورة الموقف، تمكن فريق طبي من استخراج الجسم الغريب خلال عملية استغرقت نحو 20 دقيقة فقط، وسط دقة عالية بسبب قرب المقياس من القنوات الصفراوية، ما كان قد يسبب إصابة خطيرة في جدار الأمعاء.

وأكد الأطباء أن المقياس ظل سليما عند إخراجه، رغم تآكل العلامات المرسومة عليه بعد سنوات طويلة داخل الجسم.

ماذا تفعل إذا ابتلعت أجساما غريبة؟



كما أوضح مختصون في التنظير الداخلي أن التعامل مع حالات ابتلاع الأجسام الغريبة يتطلب التوقف الفوري عن الأكل والشرب، وتقليل الحركة والكلام، والتوجه سريعا للحصول على رعاية طبية عاجلة.

وأثارت قصة وانج تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من نجاته، خاصة مع عدم تسرب الزئبق طوال تلك السنوات.

