ترسيم الحدود وسلام دائم.. أمريكا تعلن 6 نقاط رئيسية في مفاوضات لبنان وإسرائيل

كتب : محمود الطوخي

09:35 م 16/04/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مذكرة تفاهم تتألف من 6 نقاط أساسية تهدف إلى تنظيم وقف النار في لبنان، والذي يبدأ سريانه في الساعة الـ5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس.

وتأتي هذه الوثيقة، التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان، كبادرة حسن نية تهدف إلى تمهيد الطريق نحو مفاوضات أمنية أعمق للوصول إلى اتفاق سلام دائم واستقرار شامل بين الجانبين، تحت إشراف مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حق الدفاع عن النفس وضوابط التمديد

وتقضي بنود الاتفاق بأن وقف إطلاق النار الأولي، المحدد بمدة 10 أيام، قابل للتمديد بموافقة الطرفين في حال إحراز تقدم في المباحثات وإثبات الدولة اللبنانية قدرتها على ممارسة سيادتها.

وأكدت المذكرة أن إسرائيل تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد أي تهديدات وشيكة أو جارية، مشددة على أن الهدنة لن تعيق هذا الحق، في حين التزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عمليات هجومية ضد الأهداف المدنية أو العسكرية أو المنشآت التابعة للدولة اللبنانية.

مسؤولية الأمن اللبناني والمفاوضات المباشرة

وبموجب التفاهمات المعلنة، تلتزم الحكومة اللبنانية بدعم دولي باتخاذ خطوات فعلية لمنع حزب الله وأي جماعات مسلحة غير حكومية من تنفيذ عمليات عدائية ضد أهداف إسرائيلية.

وشددت الوثيقة على أن قوات الأمن اللبنانية هي المسؤول الحصري والوحيد عن الدفاع الوطني وسيادة البلاد، مع نفي حق أي جهة خارجية في ادعاء دور الضامن لهذه السيادة.

وطلب الجانبان من الولايات المتحدة تسهيل مفاوضات مباشرة تهدف إلى حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية الدولية.

ورغم هذه التفاهمات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضوح أنه لن يسحب قواته من المواقع التي يسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية طوال فترة وقف إطلاق النار الحالية.

