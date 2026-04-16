عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عصر الخميس، اجتماعا بمقر المشيخة، مع قيادات الجامعة، بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين التابع لكلية طب البنين بالقاهرة.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تعاونها ورسعة التحرك في القبض على المتهمة بخطف الرضيعة وإعادتها إلى أسرتها.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن فضيلة الإمام الأكبر وجه بتكثيف تواجد أفراد الأمن الإداري على مداخل ومخارج المستشفى خاصة من السيدات، والتحقق من أي سيدة منتقبة تدخل إلى المستشفى خاصة بأقسام النساء والتوليد والأطفال، حيث أنهما أكثر الأقسام التي تشهد إقبالًا من قبل السيدات.

وأشار المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وجه باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تحقيق الأمن والأمان داخل المستشفى، وضرورة متابعة الإجراءات التي تتخذها شركة الأمن لضمان عدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

حضر الاجتماع، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبدالغني نائب فرع البنات.

جامعة الأزهر تصدر بيانًا بشأن رضيعة مستشفى الحسين

كانت جامعة الأزهر، أصدرت بيانًا بشأن واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين أمس، بعد ساعات من ولادتها على يد سيدة مختطفة.

وبدأت الواقعة بعد ساعات قليلة من ولادة الطفلة، حيث تم تسليمها إلى والدتها عقب التأكد من استقرار حالتها الصحية، وبحسب رواية مصادر بالمستشفى وأقوال الأم، كانت الأخيرة في حالة إرهاق شديد بعد الولادة، ما دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة كانت تتواجد معها داخل الغرفة، وعرضت عليها المساعدة في حمل الطفلة.

وتقدمت جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا وعمداء ومنتسبين وجميع مستشفياتها بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن على الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة الطفلة المختطفة من أمها بمستشفى الحسين الجامعي.

ودعت جامعة الأزهر، المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والاطمئنان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمة باختطاف طفلة من مستشفى الحسين الجامعى، وإعادة الرضيعة إلى أسرتها.