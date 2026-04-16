محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك

كتب : منى الموجي

06:48 م 16/04/2026

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة وصفها بأنه يعتز بها والتقطها داخل أحد المطارات.

تعليق محمد رمضان على صورة جديدة له

وعلق رمضان على الصورة التي ظهر خلالها يؤدي الصلاة "صورة أعتز بها.. من أحد المطارات، من رحمة ربنا إن مفيش صعوبة نهائي في وصولنا له فهو موجود في كل مكان وفي أي وقت.. مفيش حاجة تستاهل إنك تهمل صلاتك عشانها.. ربنا يديمها نعمة".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، الحمد لله، الله يباركلك ويهديك ويصلح حالنا وحالك، والله أنا بحبك، بجد يا رمضان بتصلي كل الفروض، ربنا يثبتك ويجعلك تقيم الصلاة وتعمل بها".

كان رمضان تغيب للعام الثالث على التوالي عن المشاركة في السباق الرمضاني في عام 2026، إذ كانت مشاركته الأخيرة عام 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، منذر رياحنة، أحمد فهيم، عصام السقا.

تفاصيل فيلم أسد

وينتظر رمضان طرح فيلم أسد والذي يعيده للسينما بعد فترة غياب منذ عمله الأخير "ع الزيرو" الذي عُرض عام 2023، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد.

فيلم أسد تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، ركين سعد، كامل الباشا، علي قاسم.

