إعلان

"تحرش في الشارع".. فيديو مثير للجدل يكشف جريمة مزدوجة في المنيا

كتب : مصراوي

09:31 م 16/04/2026 تعديل في 09:32 م

متهم بالتحرش بالسيدات في المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، وثق مقطع فيديو لحظات تحرش بسيدات في أحد شوارع المنيا، ليقود إلى كشف مفاجآت أخطر.

فيديو التحرش بسيدات في المنيا


كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحرش عاطل بالسيدات حال سيرهم بأحد الشوارع بالمنيا.

ضبط متهم تحرش بالسيدات في المنيا


بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق.

اعترافات متهم تحرش بالسيدات في المنيا

وعُثر بحوزته (فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا تحرش فيديو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جامعات ومعاهد

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

الأزهر

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

