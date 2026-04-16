في مشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، وثق مقطع فيديو لحظات تحرش بسيدات في أحد شوارع المنيا، ليقود إلى كشف مفاجآت أخطر.

فيديو التحرش بسيدات في المنيا



كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحرش عاطل بالسيدات حال سيرهم بأحد الشوارع بالمنيا.

ضبط متهم تحرش بالسيدات في المنيا



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق.

اعترافات متهم تحرش بالسيدات في المنيا

وعُثر بحوزته (فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

اقرأ أيضا:

