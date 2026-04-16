وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديه الحق في الاختلاف مع بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، مشيرًا إلى أنه لا يرى ضرورة للقاء البابا في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في حديقة بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أنه لا يعتقد أن الاجتماع مع البابا ليو الرابع عشر "ضروري"، منتقدًا البابا بسبب ما وصفه بـ"التساهل مع الجريمة"، إلى جانب قضايا أخرى.

وأشار ترامب إلى أن البابا انتقد الحرب في إيران، موضحًا أنه قال في وقت سابق لمراسلة شبكة "سي بي إس نيوز" نورا أودونيل إن البابا "مخطئ في هذه القضايا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "لو نظر البابا إلى الـ42 ألف شخص الذين قُتلوا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية كمتظاهرين عُزّل، لا يحملون سلاحًا ولا أي شيء، لنظر إلى الأمر، لذا يحق لي أن اختلف مع البابا".

وأضاف: "للبابا أن يقول ما يشاء، وأنا أريده أن يقول ما يشاء، لكن يحق لي أن أختلف معه. أعتقد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويا، فإذا فعلت سيصبح العالم بأسره في خطر، وسيندلع الشرق الأوسط، وسيصبح العالم بأسره في خطر".

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا: "هذا هو العالم الحقيقي، إنه عالم قاس، لكن فيما يتعلق بالبابا وقول ما يريد، فله أن يفعل ذلك".