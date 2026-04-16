"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد

كتب : وكالات

08:55 م 16/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديه الحق في الاختلاف مع بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، مشيرًا إلى أنه لا يرى ضرورة للقاء البابا في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في حديقة بالبيت الأبيض اليوم الخميس، أنه لا يعتقد أن الاجتماع مع البابا ليو الرابع عشر "ضروري"، منتقدًا البابا بسبب ما وصفه بـ"التساهل مع الجريمة"، إلى جانب قضايا أخرى.

وأشار ترامب إلى أن البابا انتقد الحرب في إيران، موضحًا أنه قال في وقت سابق لمراسلة شبكة "سي بي إس نيوز" نورا أودونيل إن البابا "مخطئ في هذه القضايا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "لو نظر البابا إلى الـ42 ألف شخص الذين قُتلوا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية كمتظاهرين عُزّل، لا يحملون سلاحًا ولا أي شيء، لنظر إلى الأمر، لذا يحق لي أن اختلف مع البابا".

وأضاف: "للبابا أن يقول ما يشاء، وأنا أريده أن يقول ما يشاء، لكن يحق لي أن أختلف معه. أعتقد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويا، فإذا فعلت سيصبح العالم بأسره في خطر، وسيندلع الشرق الأوسط، وسيصبح العالم بأسره في خطر".

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا: "هذا هو العالم الحقيقي، إنه عالم قاس، لكن فيما يتعلق بالبابا وقول ما يريد، فله أن يفعل ذلك".

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين