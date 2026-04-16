أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعة الوزارة لحالة جودة الهواء على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الرصد المستمر المنتشرة بعدد من المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لجهاز شؤون البيئة، بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير إلى تأثر البلاد برياح مثيرة للرمال والأتربة خلال يومي الخميس والجمعة 16 و17 أبريل 2026، خاصة خلال فترات المساء.

وأضافت أن هذه الرياح ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية، وقد تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى، والمناطق المكشوفة بالوجه البحري، إلى جانب المناطق الجنوبية، ما قد يؤدي إلى تدهور نسبي في جودة الهواء.

وناشدت الوزيرة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بضرورة تجنب التواجد لفترات طويلة في الهواء الطلق خلال تلك الفترة، للحد من التأثيرات الصحية المحتملة.

كما أشارت إلى أن غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمصادر تلوث الهواء، وذلك من خلال الخط الأرضي المخصص لهذا الغرض.

