كشفت أبحاث حديثة أن الغربان تمتلك قدرات عقلية متطورة، تجعلها من أكثر الكائنات غير البشرية ذكاء، مع سلوكيات قد تقترب في بعض جوانبها من مراحل إدراك الأطفال في سن مبكرة.

هل الغربان قادرة على التعلم؟



وبحسب دراسات منشورة في مجلات علمية مثل Nature وScience، فإن الغربان أظهرت عبر تجارب طويلة امتدت لسنوات في جامعات مثل واشنطن وأكسفورد ومراكز بحثية في أوروبا ونيوزيلندا، مستويات متقدمة من الذاكرة، والتعلم، وحل المشكلات، والتخطيط المستقبلي.

هل الغربان لديها قدرات مثل الأطفال؟



وكشفت تجارب أن الغربان قادرة على التمييز بين الكميات البسيطة والتعامل مع أعداد صغيرة من 1 إلى 4، باستخدام أصوات نعيق محددة، وتشير دراسة منشورة في Science Advances ، إلى أن الطيور تمكنت من ربط الإشارات الصوتية بعدد معين من الاستجابات، في سلوك يشبه ما يقوم به الأطفال أثناء تعلم العد، مع تراجع الدقة عند زيادة التعقيد العددي.

هل الغربان لديها ذاكرة استثنائية؟



ومن أبرز النتائج ما توصلت إليه أبحاث جامعة واشنطن بقيادة جون مارزلاف، والتي أثبتت أن الغربان قادرة على تذكر وجوه بشرية بعينها لسنوات قد تصل إلى نحو 17 عاما، خاصة تلك المرتبطة بمواقف تهديد، إذ أظهرت التجارب أن هذه الذاكرة لا تقتصر على الفرد، بل تنتقل داخل المجموعة عبر التعلم الاجتماعي.

هل الغربان قادرة على حل المشكلات؟



تعد غربان كاليدونيا الجديدة من أكثر الأنواع دراسة في هذا المجال، حيث أظهرت أبحاث منشورة في Nature وRoyal Society B ، قدرتها على تصنيع أدوات من مواد طبيعية واستخدامها لاستخراج الطعام، كما سجل العلماء سلوكيات معقدة تشمل دمج أدوات متعددة وحل المشكلات على مراحل متسلسلة.

هل الغربان قادرة على التخطيط؟



وبحسب تجارب أجرتها جامعة أكسفورد، فإن الغربان قادرة على التخطيط لخطوات مستقبلية قبل تنفيذها، من خلال اختيار أدوات ستحتاجها لاحقا، وهو سلوك يعكس قدرة على التمثيل الذهني للأهداف، شبيه بالتفكير الاستراتيجي لدى البشر في بعض الألعاب الذهنية.

هل الغربان تتعلم من بعضها؟



ولا تعتمد الغربان على التجربة الفردية فقط، بل تتعلم من بعضها البعض داخل المجموعة، ووثقت أبحاث في أمريكا وكندا انتقال سلوكيات التحذير والتعامل مع المخاطر عبر التقليد والمراقبة، في نظام يشبه آليات نقل المعرفة داخل المجتمعات البشرية.

