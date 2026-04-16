رحّبت القاهرة، الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان الشقيق لمدة 10 أيام، معتبرة إياه خطوة مهمة في سبيل خفض التصعيد والتوتر ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، على ضرورة التزام إسرائيل بوقف كافة الاعتداءات العسكرية على لبنان، مشددة على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها وتمكين مؤسساتها الوطنية.

وجددت القاهرة، موقفها بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والفوري من الأراضي اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بدون انتقائية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان استدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في التخفيف من معاناة المدنيين اللبنانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ويفسح المجال لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم.