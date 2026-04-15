في أماكن متفرقة من العالم، لا تكتفي الطبيعة بصناعة مناظر جميلة، بل تبتكر مشاهد تبدو وكأنها خرجت من أفلام الخيال العلمي، فبفعل عوامل مثل الرياح والمياه والبراكين، تشكلت تضاريس غريبة تحاكي كائنات حية، ومدنا خيالية، ولوحات فنية مذهلة يصعب تصديق أنها حقيقية.



هذه التكوينات ليست مجرد ظواهر جيولوجية، بل عوالم كاملة تنقلك إلى تجربة بصرية غير مألوفة، حيث تختفي الحدود بين الواقع والخيال، وتتحول الصخور إلى أشكال تثير الدهشة وربما بعض الرهبة.



وإذا كنت منجذبا إلى وجهات تشعرك بالغرابة، وربما بشيء من القلق، فستأخذك هذه القائمة في جولة عبر بعض من أغرب المناظر الطبيعية على كوكبنا، بحسب موقع timesofindia.



كيف يبدو وادي العفاريت في الولايات المتحدة؟



في هذا الوادي الصحراوي، تنتشر آلاف الصخور التي تبدو ككائنات متحجرة في أوضاع مختلفة، تأخذ هذه التكوينات شكل الفطر، إذ نحتتها عوامل التعرية على مدى آلاف السنين، لتمنح المكان طابعا غامضا، خاصة مع الظلال الطويلة التي تتشكل مع حركة الشمس.



ما الذي يميز منتزه آرتشز في الولايات المتحدة؟



يضم هذا المكان أكثر من ألفي قوس حجري طبيعي، تبدو وكأنها منحوتات معلقة في الهواء، من أشهرها قوس "ديليكت" الذي يظهر وكأنه يتحدى قوانين الطبيعة بتوازنه الدقيق، إلى جانب تكوينات صخرية ضخمة تتوهج بألوانها الحمراء عند الشروق والغروب.



لماذا يبدو برايس كانيون مختلفا عن باقي الوديان؟



لا يشبه هذا الموقع الوديان التقليدية، بل هو أشبه بمسرح طبيعي مليء بأعمدة صخرية رفيعة تعرف باسم "هودوز"، تتنوع أشكال هذه الأعمدة بشكل مذهل، وتبدو وكأنها منحوتة بدقة، ويتغير شكلها البصري حسب زاوية النظر.



كيف تبدو "الموجة" في أريزونا بالولايات المتحدة؟



"الموجة" واحدة من أكثر التكوينات الطبيعية إبهارا، حيث تظهر الصخور وكأنها أمواج متجمدة في الزمن، إذ تمتزج الألوان بين الأحمر والبرتقالي والذهبي، لتصنع لوحة طبيعية فريدة تشبه حركة الماء لكنها صلبة تماما.



ما سر جمال كابادوكيا في تركيا؟



تشتهر هذه المنطقة بما بعرف بـ"مداخن الجنيات"، وهي تكوينات مخروطية الشكل تبدو كأنها جزء من عالم أسطوري، وما يزيد من تميزها هو استخدام البشر لهذه الصخور في بناء مساكن وكهوف، إلى جانب رحلات المناطيد التي تمنح مشهدا خياليا عند شروق الشمس.



لماذا تعد الصحراء البيضاء في مصر مختلفة عن غيرها؟



تختلف هذه الصحراء عن غيرها، حيث تنتشر فيها تكوينات طباشيرية بيضاء تأخذ أشكالا غريبة تشبه الفطر أو الحيوانات، وتتحول ليلا تحت ضوء القمر إلى مشهد ساحر، وكأنها عالم آخر يضيء وسط الصحراء.

أقرأ أيضًا:



