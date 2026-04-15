ابتلعه قبل 20 عاما.. لن تتخيل ما استخرجه الأطباء من معدة رجل (صور)

أحدهم في مصر.. 6 أماكن تبدو من كوكب آخر (صور)

هناك بعض الأشجار التي تعتبر من الظواهر المدهشة بأشكالها الغريبة وقدراتها الفريدة، من جذوع تبدو مقلوبة، إلى ألوان تشبه اللوحات الفنية، وصولا إلى ظواهر تحير العلماء، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على مجموعة من أغرب الأشجار الموجودة حول العالم.

وفقا لما ذكره موقع "becausetees"، إليك أغرب الأشجار الموجودة حول العالم.

ما سر شجرة الباوباب التي تعرف بالشجرة المقلوبة؟

تعد شجرة الباوباب واحدة من أغرب الأشجار في العالم، حيث تبدو وكأنها مقلوبة رأسا على عقب، وتشبه فروعها الجذور الممتدة في الهواء، وتتميز بجذعها السميك المنتفخ الذي يخزن كميات كبيرة من الماء، ما يساعدها على التكيف مع البيئات الجافة، مثل الجمل في الصحراء.

وعادة ما تنتشر هذه الشجرة في مدغشقر وأفريقيا وأستراليا، ويمكن أن تعيش لآلاف السنين، وارتبطت بها العديد من الأساطير التي تقول إن الأرواح تسكنها، وهو ما يعكس مدى غموضها وجاذبيتها.

لماذا تسمى شجرة دم التنين بهذا الاسم المخيف؟

تتميز شجرة دم التنين، الموجودة في جزيرة سقطرى في اليمن، بشكلها الفريد الذي يشبه المظلة، ما يمنحها مظهر لافت، لكن ما يجعلها أكثر غرابة هو العصارة الحمراء الداكنة التي تفرزها عند قطعها، والتي تبدو كأنها دم، ومن هنا جاء اسمها.

وجرى استخدام هذه العصارة عبر التاريخ في صناعة الأصباغ وبعض العلاجات التقليدية، ما زاد من شهرة هذه الشجرة.

كيف تحولت شجرة الأوكالبتوس إلى لوحة فنية متعددة الألوان؟

تعرف شجرة الأوكالبتوس بالقوس قزح وتعد واحدة من أجمل الأشجار في العالم، حيث تتغير ألوان جذعها باستمرار نتيجة تساقط طبقة الشجرة الخارجية على مدار العام، وتكشف هذه العملية عن طبقات ملونة تتدرج بين الأخضر والأزرق والبرتقالي والبنفسجي، لتبدو وكأنها لوحة فنية طبيعية.

تتواجد هذه الشجرة في الفلبين وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة

إلى هاواي، وهي مثال رائع على جمال التنوع في الطبيعة.

ما سر انحناء أشجار الغابة الملتوية بشكل غريب؟

تقع الغابة الملتوية في بولندا، وتضم مئات من أشجار الصنوبر التي تنحني جذوعها بزاوية حادة قرب القاعدة، في مشهد يثير الدهشة.

ورغم كثرة الدراسات، لا يوجد تفسير مؤكد لهذا الشكل الغريب، إذ تشير بعض النظريات إلى تأثير الثلوج أو تدخل بشري في تشكيلها، بينما يذهب البعض إلى تفسيرات أكثر غرابة، ويبقى هذا المكان واحدا من أكثر الظواهر الطبيعية غموضا في العالم.

كيف تنمو ثمار شجرة الجابوتيكابا مباشرة على جذعها؟

شجرة الجابوتيكابا من أغرب الأشجار المثمرة، حيث تنمو ثمارها مباشرة على جذع الشجرة بدلا من الأغصان، في مشهد غير مألوف.

توجد هذه الشجرة في البرازيل، وتتميز ثمارها بطعم يشبه العنب، ويمكن استخدامها في صناعة المربى أو العصائر أو حتى المشروبات، هذا الشكل الفريد يجعلها تجمع بين الغرابة والفائدة في وقت واحد.

