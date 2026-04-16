إعلان

حادث مأساوي في قليوب.. قطار يدهس معلمًا أثناء عبوره المزلقان

كتب : أسامة علاء الدين

09:33 م 16/04/2026

المعلم محمود أبو زيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي المعلم محمود أبو زيد، أحد معلمي الحصة بإدارة بنها التعليمية، مصرعه إثر حادث قطار مأساوي أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.

تحرك أمني سريع إلى موقع البلاغ

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة. وبالفحص، تبين اصطدام أحد القطارات بالمعلم أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

نقل الجثمان وفتح تحقيق

جرى نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

حزن بين الأهالي وزملاء الفقيد

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي وزملاء الفقيد، حيث توافد عدد منهم إلى موقع الحادث، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة معلم حادث قطار مصرع معلم قليوب القليوبية حوادث القطارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
أخبار مصر

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
جامعات ومعاهد

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
شئون عربية و دولية

مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين