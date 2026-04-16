لقي المعلم محمود أبو زيد، أحد معلمي الحصة بإدارة بنها التعليمية، مصرعه إثر حادث قطار مأساوي أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.

تحرك أمني سريع إلى موقع البلاغ

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الواقعة. وبالفحص، تبين اصطدام أحد القطارات بالمعلم أثناء عبوره المزلقان، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

نقل الجثمان وفتح تحقيق

جرى نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت بدورها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

حزن بين الأهالي وزملاء الفقيد

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي وزملاء الفقيد، حيث توافد عدد منهم إلى موقع الحادث، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.