قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قتلت 42 ألف متظاهر، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، محذرًا من أن امتلاكها لهذا السلاح سيضع العالم في ورطة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في البيت الأبيض، أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق معها يمنع ذلك، وقد يتم قريبًا.

ترامب: إيران ترغب في إبرام صفقة نتعامل معها "بلطف"

وأوضح أن إيران ترغب في إبرام صفقة، وأن الولايات المتحدة تتعامل معها "بلطف"، لافتًا إلى أن طهران أبدت استعدادًا للقيام بأمور لم تكن مستعدة لها من قبل، وأن هناك قيادات إيرانية تتحلى بالمنطق في الوقت الراهن.

ترامب: إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي

وأشار ترامب إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن القتال سيتم استئنافه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي، وأن أمورًا إيجابية ستحدث.



وفي سياق متصل، قال ترامب إن حصار موانئ إيران "متماسك" وتحقق من خلاله تقدم كبير، واصفًا نتائجه بـ"الرائعة"، كما أشاد بدور البحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

ترامب يجري اتصالا هاتفيا مع نتنياهو وعون

وعلى صعيد آخر، كشف ترامب عن إجرائه اتصالين هاتفيين "ممتازين" مع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل، مشيرًا إلى أنه سيلتقي بهما قريبًا، وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين لبنان وإسرائيل، سيكون الأول منذ نحو 40 عامًا.

وأكد الرئيس الأمريكي استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني، مجددًا التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لأنها ستستخدمه إذا امتلكته.