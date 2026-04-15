في عالم الحيوانات توجد أنواع تمتلك سلوكيات مفترسة ومظهر غير مألوف تجعلها تبدو مخيفة أو مثيرة للدهشة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم، وفقا لـ "z-animals".

هل حيوان البخاخ البحري يتغذى عبر الترشيح؟

ينتمي هذا الحيوان إلى فصيلة بخاخات البحر وهو حيوان يشبه الأنابيب، ويلتصق بالأسطح تحت الماء ويستخدم فتحات في جسمه لتصفية أي مواد غذائية تمر عبره دون الحاجة إلى الحركة.

ولكن عندما يشعر بالخطر يقوم بتمزيق هذه الفتحات ويدفع معدته وأعضاءه الأخرى خارج جسمه.

كما يقوم هذا الكائن البحري بتفريغ أجزاء من جسمه كوسيلة دفاعية، وهو سلوك يسهم في إبعاد معظم المفترسات التي تنفر بطبيعتها من الفرائس التي تبدو ميتة.



ويمكن لهذه المخلوقات أن تبقى في حالة تشبه الموت لمدة قد تصل إلى خمسة أيام إلى أن يزول الخطر وتبدأ عملية تجدد الأعضاء.

كيف تستطيع الثعابين الطائرة الانزلاق لمسافات بعيدة دون أن تشكل خطرا على الإنسان؟

توجد الأنواع الخمسة المعروفة من الثعابين الطائرة في بيئات تمتد من إندونيسيا إلى الهند، وتطورت مهاراتها الفريدة في الملاحة الجوية لمساعدتها على البقاء في النظم البيئية للغابات المطيرة الكثيفة والعمودية التي تسكنها.



كما أن سم هذه الثعابين الخفيف وشكل أنيابها يجعلها غير ضارة بالبشر، لكن هذا لا يقلل من قدرتها على الانزلاق بدقة لمسافات تصل إلى عشرات الأمتار.

هل الذبابة قصيرة الذيل سامة وخطيرة؟

الذبابة قصيرة الذيل هي حيوان لطيف المظهر لكنه مخيف وقادر على إنتاج السم.

تنتشر الزبابة قصيرة الذيل الشمالية في جميع أنحاء المناطق الشمالية الشرقية من أمريكا الشمالية ويمكنها السم الذي تفرزه أفواهها من شل حيوانات أكبر منها حجما بكثير.

كما تمتلك هذه الذبابة فم مليئ بـ 32 سنا حادا وفعالا، حيث تغرس أسنانها في فرائسها وتسيل السم عليها، وغالبا ما تترك فرائسها مشلولة لكنها على قيد الحياة لأسابيع.

كيف يستطيع قرش العفريت اصطياد فرائسه في الظلام الدامس؟

يوجد بداية من سواحل اليابان إلى خليج المكسيك على أعماق تزيد عن 600 متر ويصل طوله إلى أكثر من 3.6 متر ووزنه حوالي ربع طن.



يساعدها شكل أنفها الممتد بشكل غريب على البحث عن الطعام في الشقوق، وعلى اكتشاف المجالات الكهربائية للفرائس المحتملة بدقة أكبر.



كما يسمح لها بفتح ابتسامتها العريضة بزاوية 110 درجات، مما يتيح لها مطاردة فرائس كبيرة مثل الحبار وأسماك القرش الأخرى.

لماذا تلقب سمكة الفقاعة بـ "أقبح حيوان في العالم"؟

يطلق عليها لقب أقبح حيوان في العالم منذ عام 2013، وذلك نظرا تركيبة جسدها الغريب، كما أنها تعيش في سواحل أستراليا، وتمتلك جسم بلا هيكل عظمي داخلي وعضلات هلامية ووجه منتفخ ومتضخم، مما يمكنها من البقاء على قيد الحياة تحت هذه الضغوط الهائلة.

ويتجول هذا النوع من السمك بلا هدف في بيئته المائية العميقة ويلتهم أي طعام يجده في طريقه.

ما الذي يجعل طائر أبو مركوب مثير للدهشة والرعب؟

تتميز بمنقار غريب يشبه الحذاء، وهذا ما جعلها أكثر الطيور رعبا على وجه الأرض.

يتسم طائر أبو مركوب بقوام طويل ونحيل، وقد يصل ارتفاعه إلى نحو متر ونصف، بينما يمتد جناحاه إلى مترين ونصف، ويمنحه هذا الحجم قدرة على اصطياد فرائس كبيرة نسبيا مثل سمك السلور وثعابين البحر وصغار التماسيح.



ورغم هيئته الهادئة، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الطائر هو أسلوب صيده الحاد والسريع، الذي يجعله واحدا من أكثر الطيور إثارة للدهشة في بيئته الطبيعية.

أي أي

يعتبر حيوان الأي أي الموجود في مدغشقر من أكثر أنواع الحيوانات غرابة في العالم التي تتسم بملامحها الحادة التي تجعلها تبدو مرعبة للغاية عند رؤيتها.

أقرأ أيضًا:



مفاجأة تحت الأرض.. ما قصة أكبر كهف في العالم؟ (صور)



"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)



موهبة غريبة.. فتاة تحصد ملايين المشاهدات بعد نحت تماثيل بأسنانها (فيديو)

