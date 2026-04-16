قالت "عبير"، خالة رضيعة مستشفى الحسين الجامعي، التي تم اختطافها على يد سيدة، إن والدة الرضيعة في حالة صحية ونفسية سيئة بسبب ما تعرضت له طفلتها.

وأضافت خالة الطفلة، في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن الأم في الأساس مريضة قلب، وبعد الواقعة ساءت حالتها الصحية بشكل شديد؛ "لحد دلوقتي مش مصدقة إن بنتها رجعت.. مش هصدق إلا والبنت في حضني وأشوفها بعيني"، مشيرة إلى أنهم ليسوا من سكان القاهرة، والأم في بيتها في إحدى المحافظات.

وتابعت: ننتظر إجراءات تسلم الطفلة داخل مستشفى الشرطة، وبعدها سنقوم بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أنها ابنتنا حتى تطمئن قلوبنا، مشيرة إلى أن إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA بالنسبة لهم شيء ليس فيه نقاش.

وبالنسبة لتشابه تفاصيل الواقعة مع قصة مسلسل "حكاية نرجس" المعروض مؤخرًا في رمضان الماضي؛ قالت عبير: "إحنا مشوفناش المسلسل ومش كل الناس عندها رفاهية ووقت تشوف المسلسلات، لكننا سمعنا عنه.. وأكيد مكنش في أسوأ كوابيسنا إن ده يحصل معانا".