تعد ظاهرة تهريب الحيوانات من أخطر أشكال الجرائم البيئية في العالم، إذ تؤدي إلى انقراض العديد من الأنواع وخلل التوازن البيئي بالرغم من القوانين الدولية والاتفاقيات التي تحظر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وفيما يلي، نرصد لكم أكثر 10 حيوانات يتم تهريبها في العالم، وفقا لموقع "news18".

هل السلاحف المشعة من الكائنات المميزة في مدغشقر؟

تعد السلاحف المشعة من الأنواع الأصلية في مدغشقر وتشتهر بأصدافها ذات النقوش النجمية.

كما تتعرض هذه السلاحف للاتجار غير المشروع في تجارة الحيوانات الأليفة، مما يعرض بقاءها في البرية للخطر.

كيف يؤثر استغلال خيار البحر على أعداده في الطبيعة؟

خيار البحر من الحيوانات البحرية تتميز بجسم رخو ويوجد في المياه الساحلية الضحلة وأعماق البحار.

كما تجمع هذه الأنواع البحرية لفوائدها الطبية، وقد أدى استغلالها المفرط إلى انخفاض أعدادها في العديد من المناطق.

لماذا تتعرض صغار الدببة للاتجار غير المشروع؟

يتم المتاجرة بالدببة الصغيرة مثل دب الشمس، التي توجد بشكل رئيسي في الغابات الاستوائية المطيرة في دول مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا من أجل أعضائها التي تستخدم في الطب التقليدي.

ما تأثير تجارة الحيوانات الأليفة على أعداد الببغاوات؟

تعد الببغاوات من الطيور المرغوبة بشدة في تجارة الحيوانات الأليفة، مما أدى إلى انخفاض أعدادها في البرية، وتوجد هذه الطيور في أمريكا الوسطى والجنوبية.

ما الذي يميز طائر أبو قرن ذو الخوذة؟

يتميز طائر أبو قرن ذو الخوذة بوجود خوذة صلبة أعلى منقاره، تتكون من مادة الكيراتين، وتعد من أبرز سماته الشكلية الفريدة.

أين تعيش سلاحف منقار الصقر وما أبرز سماتها؟

تعيش سلاحف منقار الصقر في الشعاب المرجانية الاستوائية في المحيطات الأطلسي والهادئ والهندي، وتتميز بأصدافها المزخرفة ذات الألوان الجميلة التي تجعلها من أكثر السلاحف البحرية لفتا للانتباه.

يتم اصطياد هذه السلاحف من أجل أصدافها التي تتحول إلى مجوهرات وحلي، وقد أدى هذا الاستغلال إلى تصنيفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة.

هل يهدد الصيد غير المشروع بقاء النمور؟

تحتل النمور المرتبة الرابعة، حيث تصطاد من أجل جلودها وعظامها وأجزاء من أجسامها، والتي تستخدم غالبا في الطب التقليدي وكرموز للمكانة والسلطة.

لماذا يتعرض وحيد القرن الأفريقي للانقراض رغم الحماية الدولية؟

يعد وحيد القرن الأفريقي من الحيوانات المهددة بالانقراض بشدة بسبب الصيد الجائر، حيث يتميز بجلده السميك وقرونه المميزة التي يعتقد أنها تمتلك خصائص طبية.

لماذا الفيل الأفريقي مهدد رغم الحظر الدولي على تجارة العاج؟

يعد الفيل الأفريقي من بين أكبر الحيوانات في العالم التي تصطاد للحصول على أنيابها العاجية.

كما تواجه هذه الحيوانات العديد من التهديدات بالرغم من الحظر الدولي المفروض على تجارة العاج.

لماذا يتعرض البنغول للاتجار غير المشروع في العالم؟

يعد البنغول من أكثر الثدييات تعرضا للاتجار غير المشروع على مستوى العالم، إذ يصاد من أجل قشوره الجلدية التي تستخدم في الطب التقليدي، بالإضافة إلى لحمه الذي يعتبر طعاما شهيا في بعض الثقافات.

