أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار في لبنان تمت دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها.

نتنياهو يرفض طلب وزرائه لإجراء تصويت بشأن لبنان

وقالت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو رفض طلب وزراء إسرائيل خلال اجتماع الكابينت لإجراء تصويت بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان.

وفي هذا السياق، أكد نتنياهو لـ"أحرونوت"، أن القوات الإسرائيلية، ستبقى في نقاط استراتيجية خلال أيام الهدنة مع لبنان.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن وقف إطلاق النار في لبنان تم فرضه على إسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وقال ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، إن عون ونتنياهو اتفق على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما.

وأشار ترامب إلى أن يوم الثلاثاء الماضي اجتمع إسرائيل لأول مرة منذ 34 عامًا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير الخارجية المحترم ماركو روبيو.