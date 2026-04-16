إعلام عبري: وقف إطلاق النار في لبنان تم فرضه على إسرائيل

كتب : وكالات

09:30 م 16/04/2026

نتنياهو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار في لبنان تمت دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها.

نتنياهو يرفض طلب وزرائه لإجراء تصويت بشأن لبنان

وقالت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو رفض طلب وزراء إسرائيل خلال اجتماع الكابينت لإجراء تصويت بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان.

وفي هذا السياق، أكد نتنياهو لـ"أحرونوت"، أن القوات الإسرائيلية، ستبقى في نقاط استراتيجية خلال أيام الهدنة مع لبنان.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن وقف إطلاق النار في لبنان تم فرضه على إسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

وقال ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، إن عون ونتنياهو اتفق على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما.

وأشار ترامب إلى أن يوم الثلاثاء الماضي اجتمع إسرائيل لأول مرة منذ 34 عامًا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير الخارجية المحترم ماركو روبيو.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
رياضة عربية وعالمية

"بسيارة أطفال".. سوبوسلاي يمازح محمد صلاح برسالة طريفة (صورة)
ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
شئون عربية و دولية

ترامب: تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين